Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» может купить игрока сборной Португалии за € 20 млн — Caught Offside

«Манчестер Юнайтед» может купить игрока сборной Португалии за € 20 млн — Caught Offside
Аудио-версия:
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к 28-летнему полузащитнику сборной Португалии и «Аль-Хиляля» Рубену Невешу. Главный тренер «красных дьяволов» Рубен Аморим высоко оценивает способности футболиста. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, саудовский клуб может продать Невеша европейской команде грядущей зимой за € 20 млн.

В нынешнем сезоне Невеш принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

За сборную Португалии полузащитник провёл 60 матчей.

