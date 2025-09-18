Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Манчестер Юнайтед» может купить игрока сборной Португалии за € 20 млн — Caught Offside

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к 28-летнему полузащитнику сборной Португалии и «Аль-Хиляля» Рубену Невешу. Главный тренер «красных дьяволов» Рубен Аморим высоко оценивает способности футболиста. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, саудовский клуб может продать Невеша европейской команде грядущей зимой за € 20 млн.

В нынешнем сезоне Невеш принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

За сборную Португалии полузащитник провёл 60 матчей.

