Спартак Москва — Ростов. Прямая трансляция
20:45 Мск
Матч-центр:
Главная Футбол Новости

«Байер» сыграл вничью с «Копенгагеном», сравняв счёт на 90+2-й минуте в матче ЛЧ
Аудио-версия:
Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались датский «Копенгаген» и леверкузенский «Байер». Команды играли на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алияром Агаевым. Команды сыграли вничью со счётом 2:2.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 19:45 МСК
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Окончен
2 : 2
Байер
Леверкузен, Германия
1:0 Дж. Ларссон – 9'     1:1 Гримальдо – 82'     2:1 Роберт – 87'     2:2 Хацидиакос – 90+1'    

Первый гол в матче забил экс-игрок московского Джордан Ларссон. Шведский форвард отличился на 9-й минуте. Во втором тайме на 82-й минуте полузащитник гостей Алехандро Гримальдо сравнял счёт ударом со штрафного. На 87-й минуте нападающий хозяев Роберт вывел датскую команду вперёд. В конце матча на 90+2-й минуте защитник «Копенгагена» Пантелис Хацидиакос забил гол в свои ворота.

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен». В финале предыдущего розыгрыша команда разгромила «Интер» со счётом 5:0.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
