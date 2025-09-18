Скидки
Спартак Москва — Ростов. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
«Брюгге» — «Монако»: хозяева забили четвёртый гол
В эти минуты идёт матч общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются бельгийский «Брюгге» и «Монако». Команды играют на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге (Бельгия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Симоне Содзой (Италия). На момент выхода новости счёт в игре 4:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 19:45 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Окончен
4 : 1
Монако
Монако, Монако
1:0 Трезольди – 32'     2:0 Оньедика – 39'     3:0 Ванакен – 42'     4:0 Диахон – 75'     4:1 Фати – 90+1'    

На 75-й минуте нападающий Мамаду Диахон забил четвёртый мяч в ворота монегасков.

Ранее, на 32-й минуте, нападающий «Брюгге» Николо Трезольди открыл счёт в игре. На 39-й минуте полузащитник Рафаэль Оньедика укрепил преимущество хозяев. На 43-й минуте полузащитник бельгийской команды Ханс Ванакен довёл счёт до разгромного.

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен». В финале предыдущего розыгрыша команда разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0. Голами отметились Ашраф Хакими, Дезире Дуэ (дважды), Хвича Кварацхелия и Сенни Маюлу.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
