Новичок ЦСКА Кармо рассказал, что его удивило в России

Полузащитник ЦСКА Энрике Кармо после матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 с «Балтикой» (1:1 (9:10 пен.)) рассказал о своей адаптации в России.

«Для меня честь играть с Алвесом. Мы играли вместе в Бразилии, теперь снова воссоединились. У него высокий уровень, он тоже счастлив находиться в ЦСКА.

Адаптация проходит отлично, мне все помогают — игроки, руководство. С каждым днём будет всё лучше и лучше. В Москве меня удивил климат, питание в позитивном ключе. Мне приятно находиться в таком замечательном городе», — передает слова Кармо корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, 18-летний футболист присоединился к московской команде в летнее трансферное окно, перейдя из «Сан-Паулу».