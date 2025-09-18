Скидки
Спартак Москва — Ростов. Прямая трансляция
20:45 Мск
Новичок ЦСКА Кармо рассказал, что его удивило в России

Комментарии

Полузащитник ЦСКА Энрике Кармо после матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 с «Балтикой» (1:1 (9:10 пен.)) рассказал о своей адаптации в России.

Fonbet Кубок России . Группа D. 4-й тур
18 сентября 2025, четверг. 18:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
9 : 10
Балтика
Калининград
1:0 Мусаев – 38'     1:1 Степанов – 90+3'    

«Для меня честь играть с Алвесом. Мы играли вместе в Бразилии, теперь снова воссоединились. У него высокий уровень, он тоже счастлив находиться в ЦСКА.

Адаптация проходит отлично, мне все помогают — игроки, руководство. С каждым днём будет всё лучше и лучше. В Москве меня удивил климат, питание в позитивном ключе. Мне приятно находиться в таком замечательном городе», — передает слова Кармо корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, 18-летний футболист присоединился к московской команде в летнее трансферное окно, перейдя из «Сан-Паулу».

