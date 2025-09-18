Скидки
Спартак Москва — Ростов. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Новичок ЦСКА Кармо высказался о дебюте в матче Кубка России с «Балтикой»

Аудио-версия:
Нападающий ЦСКА Энрике Кармо высказался о дебюте за красно-синих в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Балтикой» (1:1, пен. 9:10).

Fonbet Кубок России . Группа D. 4-й тур
18 сентября 2025, четверг. 18:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
9 : 10
Балтика
Калининград
1:0 Мусаев – 38'     1:1 Степанов – 90+3'    

«Благодарю бога за свой дебют. Я очень счастлив, начинаю свой путь в ЦСКА. Хочу оставить тут след, помогать голами и передачами. Испытал счастье, когда сегодня выходил на поле», — передает слова Кармо корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

На 38-й минуте нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев открыл счёт. На 75-й минуте полузащитник «Балтики» Стефан Ковач восстановил равенство, но мяч был отменён после просмотра VAR. В начале атаки был зафиксирован фол со стороны игрока калининградцев. На 90+4-й минуте счёт сравнял нападающий Кирилл Степанов.

В серии пенальти команды нанесли по 11 ударов. Решающий удар с 11 метров реализовал голкипер калининградцев Иван Кукушкин.

