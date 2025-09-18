Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Новичок ЦСКА Кармо высказался о дебюте в матче Кубка России с «Балтикой»

Нападающий ЦСКА Энрике Кармо высказался о дебюте за красно-синих в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Балтикой» (1:1, пен. 9:10).

«Благодарю бога за свой дебют. Я очень счастлив, начинаю свой путь в ЦСКА. Хочу оставить тут след, помогать голами и передачами. Испытал счастье, когда сегодня выходил на поле», — передает слова Кармо корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

На 38-й минуте нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев открыл счёт. На 75-й минуте полузащитник «Балтики» Стефан Ковач восстановил равенство, но мяч был отменён после просмотра VAR. В начале атаки был зафиксирован фол со стороны игрока калининградцев. На 90+4-й минуте счёт сравнял нападающий Кирилл Степанов.

В серии пенальти команды нанесли по 11 ударов. Решающий удар с 11 метров реализовал голкипер калининградцев Иван Кукушкин.

Материалы по теме Видео Голкипер «Балтики» Кукушкин отразил удар вратаря ЦСКА в серии пенальти и забил сам

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: