Игрок ЦСКА Руис высказался о своей физической форме
Полузащитник ЦСКА Даниэль Руис поделился мнением о своей физической форме после матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Балтикой» (1:1, 9:10 пен.). В указанной игре колумбийский футболист провёл на поле 81 минуту.
Fonbet Кубок России . Группа D. 4-й тур
18 сентября 2025, четверг. 18:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
9 : 10
Балтика
Калининград
1:0 Мусаев – 38' 1:1 Степанов – 90+3'
«Пауза на сборную была важной, потому что мне нужно было время, чтобы познакомиться с партнёрами, узнать требования тренера. Пауза пошла на пользу, я прибавил и сейчас могу помогать команде», — передаёт слова Руиса корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
24-летний полузащитник выступает в составе ЦСКА на правах аренды, рассчитанной до завершения сезона-2025/2026.
