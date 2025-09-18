Игрок ЦСКА Руис высказался о своей физической форме

Полузащитник ЦСКА Даниэль Руис поделился мнением о своей физической форме после матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Балтикой» (1:1, 9:10 пен.). В указанной игре колумбийский футболист провёл на поле 81 минуту.

«Пауза на сборную была важной, потому что мне нужно было время, чтобы познакомиться с партнёрами, узнать требования тренера. Пауза пошла на пользу, я прибавил и сейчас могу помогать команде», — передаёт слова Руиса корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

24-летний полузащитник выступает в составе ЦСКА на правах аренды, рассчитанной до завершения сезона-2025/2026.

