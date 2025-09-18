Скидки
Спартак Москва — Ростов. Прямая трансляция
Игрок ЦСКА Руис высказался о своей физической форме

Комментарии

Полузащитник ЦСКА Даниэль Руис поделился мнением о своей физической форме после матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Балтикой» (1:1, 9:10 пен.). В указанной игре колумбийский футболист провёл на поле 81 минуту.

Fonbet Кубок России . Группа D. 4-й тур
18 сентября 2025, четверг. 18:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
9 : 10
Балтика
Калининград
1:0 Мусаев – 38'     1:1 Степанов – 90+3'    

«Пауза на сборную была важной, потому что мне нужно было время, чтобы познакомиться с партнёрами, узнать требования тренера. Пауза пошла на пользу, я прибавил и сейчас могу помогать команде», — передаёт слова Руиса корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

24-летний полузащитник выступает в составе ЦСКА на правах аренды, рассчитанной до завершения сезона-2025/2026.

Игрок ЦСКА Кармо: надеюсь, нас с Алвесом вызовут в сборную Бразилии

Первый обладатель Кубка УЕФА из России:

Новости. Футбол
