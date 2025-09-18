Игрок ЦСКА Руис прокомментировал поражение в матче Кубка России с «Балтикой»
Полузащитник ЦСКА Даниэль Руис высказался об игре своей команды в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 с «Балтикой». Встреча закончилась поражением армейцев со счётом 1:1, 9:10 пен.
Fonbet Кубок России . Группа D. 4-й тур
18 сентября 2025, четверг. 18:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
9 : 10
Балтика
Калининград
1:0 Мусаев – 38' 1:1 Степанов – 90+3'
«Был хороший матч, мы выглядели сильнее нашего соперника. Создали достаточно моментов, но пропустили мяч на последних минутах. В следующих матчах надо исправиться», — передаёт слова Руиса корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
ЦСКА занимает второе место в группе D с восемью очками в четырёх матчах. На первом месте располагается «Локомотив», у которого девять очков. «Балтика» набрала свои первые два очка в розыгрыше и осталась на четвёртом месте в группе.
