Игрок ЦСКА Руис прокомментировал поражение в матче Кубка России с «Балтикой»

Полузащитник ЦСКА Даниэль Руис высказался об игре своей команды в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 с «Балтикой». Встреча закончилась поражением армейцев со счётом 1:1, 9:10 пен.

«Был хороший матч, мы выглядели сильнее нашего соперника. Создали достаточно моментов, но пропустили мяч на последних минутах. В следующих матчах надо исправиться», — передаёт слова Руиса корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

ЦСКА занимает второе место в группе D с восемью очками в четырёх матчах. На первом месте располагается «Локомотив», у которого девять очков. «Балтика» набрала свои первые два очка в розыгрыше и осталась на четвёртом месте в группе.