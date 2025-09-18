Акинфеев отреагировал на решающий незабитый пенальти Торопа в матче с «Балтикой»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поддержал голкипера Владислава Торопа после незабитого пенальти в послематчевой серии матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Балтикой». Встреча завершилась со счётом 1:1 (10:9 пен.) в пользу балтийцев.

Тороп не забил свой 11-метровый удар, после чего пропустил от вратаря «Балтики» Михаила Кукушкина мяч, ставший победным для калининградцев.

«Тяжёлый матч и ещё более тяжёлая серия пенальти. Слава сегодня бил первый пенальти в жизни (даже у меня не было такого за всю карьеру!). На мой взгляд, и, надеюсь, вы с этим согласитесь – Славка сегодня лучший.

Спасибо за вашу поддержку сегодня. Полный стадион – это всегда счастье. Идём дальше!» — написал Акинфеев в телеграм-канале.