Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак Москва — Ростов. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Челестини высказался о поражении ЦСКА по пенальти в матче Кубка России с «Балтикой»

Челестини высказался о поражении ЦСКА по пенальти в матче Кубка России с «Балтикой»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини поделился мнением о поражении красно-синих в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Балтикой» (1:1, 9:10 пен.).

Fonbet Кубок России . Группа D. 4-й тур
18 сентября 2025, четверг. 18:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
9 : 10
Балтика
Калининград
1:0 Мусаев – 38'     1:1 Степанов – 90+3'    

«Я видел хорошее отношение к делу со стороны своей команды, чуть‑чуть нам не хватало качества и динамичности в игре. Нам не хватает агрессивности в последней части атаки, нужно быть более спонтанными.

Такой гол, как мы пропустили в концовке, просто нельзя пропускать. Раньше с нами такого не случалось. На ментальном уровне пауза на матчи сборных, все эти дифирамбы в адрес команды сказались.

Команда проделала отличную работу, но если мы не способны работать весь матч на пределе возможностей, то в футболе не победить.

Понятно, что у нас команда молодая. Но после матчей сборной наш фокус немного сбился», — сказал Челестини в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
Агент Дивеева ответил на слова Челестини о неготовности Игоря играть два матча в неделю

Первый обладатель Кубка УЕФА из России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android