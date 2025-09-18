Челестини высказался о поражении ЦСКА по пенальти в матче Кубка России с «Балтикой»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини поделился мнением о поражении красно-синих в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Балтикой» (1:1, 9:10 пен.).
«Я видел хорошее отношение к делу со стороны своей команды, чуть‑чуть нам не хватало качества и динамичности в игре. Нам не хватает агрессивности в последней части атаки, нужно быть более спонтанными.
Такой гол, как мы пропустили в концовке, просто нельзя пропускать. Раньше с нами такого не случалось. На ментальном уровне пауза на матчи сборных, все эти дифирамбы в адрес команды сказались.
Команда проделала отличную работу, но если мы не способны работать весь матч на пределе возможностей, то в футболе не победить.
Понятно, что у нас команда молодая. Но после матчей сборной наш фокус немного сбился», — сказал Челестини в эфире «Матч ТВ».
