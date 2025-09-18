Лукин поддерживал Торопа, «Балтика» благодарила Кукушкина. Фото поражения ЦСКА в Кубке

18 сентября на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве прошёл матч группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором ЦСКА принимал калининградскую «Балтику». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Целовальниковым. Основное время завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти со счётом 10:9 сильней оказались калининградцы.

Лучшие кадры матча ЦСКА – «Балтика» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

На 38-й минуте нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев открыл счёт. На 90+4-й минуте счёт сравнял нападающий «Балтики» Кирилл Степанов. В серии пенальти команды нанесли по 11 ударов. Решающий удар с 11 метров реализовал голкипер калининградцев Иван Кукушкин, который ранее взял пенальти от своего визави Владислава Торопа из ЦСКА.