Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак Москва — Ростов. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лукин поддерживал Торопа, «Балтика» благодарила Кукушкина. Фото поражения ЦСКА в Кубке

Лукин поддерживал Торопа, «Балтика» благодарила Кукушкина. Фото поражения ЦСКА в Кубке
Аудио-версия:
Комментарии

18 сентября на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве прошёл матч группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором ЦСКА принимал калининградскую «Балтику». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Целовальниковым. Основное время завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти со счётом 10:9 сильней оказались калининградцы.

Лучшие кадры матча ЦСКА – «Балтика» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

На 38-й минуте нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев открыл счёт. На 90+4-й минуте счёт сравнял нападающий «Балтики» Кирилл Степанов. В серии пенальти команды нанесли по 11 ударов. Решающий удар с 11 метров реализовал голкипер калининградцев Иван Кукушкин, который ранее взял пенальти от своего визави Владислава Торопа из ЦСКА.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android