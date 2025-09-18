Скидки
Манчестер Сити — Наполи. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
«Спортинг» — «Кайрат»: команда из Казахстана пропустила на 44-й минуте

В эти минуты идёт матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются лиссабонский «Спортинг» и алма-атинский «Кайрат». Команды играют на стадионе «Жозе Алваладе» в Португалии. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Дамианом Сильвестшаком из Польши. На момент выхода новости счёт в игре 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Окончен
4 : 1
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
1:0 Тринкан – 44'     2:0 Тринкан – 65'     3:0 Сантос – 67'     4:0 Кенда – 68'     4:1 Эдмилсон – 86'    

На 44-й минуте полузащитник «Спортинга» Франсиску Тринкан открыл счёт в игре.

Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА — французский «Пари Сен-Жермен». Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште.

Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Реакция игроков «Кайрата» на выпадение «Реала» в Лиге чемпионов:

