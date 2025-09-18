Представители Писарского опубликовали расшифровку заседания РФС, которую передадут CAS

Юрист Антон Смирнов, представляющий интересы нападающего Владимира Писарского, отстранённого от футбола до лета 2026 года по обвинению в ставках, опубликовал расшифровку заседания комитета по этике Российского футбольного союза (РФС), вынесшего решение об отстранении футболиста.

Ранее стало известно, что Писарский обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) с апелляцией по обвинениям в свой адрес. Напомним, после решения РФС «Крылья Советов» в одностороннем порядке расторгли контракт с игроком.

«Я долго думал, публиковать ли это. Сомневался. Но после того, как я увидел продолжение банкета со стороны РФС, определённые действия, о которых я ещё обязательно расскажу, публичные высказывания Митрофанова, в которых он выставляет Писарского игроком на ставках, увидел полную безнаказанность тех, кто реализовал эту чёрную историю, услышал от Митрофанова в письменном ответе, что конфиденциальную информацию с заседаний можно распространять публично, а именно так сделал председатель комитета Стукалов, и его подержал Митрофанов, я подумал: а чего я должен молчать, когда другие этого не делают и даже не собираются во всем этом беспредельном поведении останавливаться? Причём чем дальше, тем больше.

Значит, выбора у нас нет, и мы будем предавать всё огласке, какие бы риски у нас ни были от разных высоких людей. Я обращаюсь к общественности, и не только к футбольной, в частности к Василию Вакуленко, Басте, за команду которого сейчас играет Писарский: помогите дать этому беспределу отпор! Вы уже поняли, какой Писарский на самом деле. Мы со со своей стороны не сидим сложа руки. Судимся, как можем. Подаём документы, готовим огромный неподъёмный для большинства объём работы для Спортивного арбитражного суда в Лозанне и так далее.

Итак: вашему вниманию представляется мой опрос двух сотрудников Департамента защиты игры во время заседания комитета. Это не комедия и не детектив. Это трагедия. И вот эти люди определяют судьбы субъектов футбола. Хотя надо определить именно судьбу этих сотрудников — выгнать их взашей и заставить уйти из футбола. Уровень некомпетентности, непрофессионализма, лжи и грязи просто зашкаливающий. И ни одного вопроса им комитет не задал.

Мы подготовили расшифровку заседания комитета, и не только его. И передадим всё это в Швейцарию. Пусть там этому театру абсурда дают оценку, если у нас никому ничего не надо. Вас этот опрос просто уничтожит. Читайте. И пусть мне потом ещё хоть слово кто-то скажет по виновности Писарского!» — говорится в сообщении Смирнова в телеграм-канале «Честность не порок». Там же опубликована и расшифровка заседания комитета РФС.

Срок дисквалификации Владимира Писарского истекает 3 июля 2026 года. В августе 2025 года 29-летний форвард присоединился к клубу «СКА-Ростов», выступающему в футбольной Медиалиге и принадлежащему музыканту Василию Вакуленко (Баста).