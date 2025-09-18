18-летний вратарь «Кайрата» Шерхан Калмурза отбил пенальти в матче со «Спортингом»

18-летний вратарь «Кайрата» Шерхан Калмурза отбил пенальти в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов со «Спортингом», который проходит в эти минуты. Игра является дебютной для голкипера из Казахстана в указанном соревновании.

На 21-й минуте полузащитник португальской команды Мортен Юльманн пробил по центру ворот, Калмурза стал заваливаться в угол, но оставил ногу, которой отразил мяч.

Матч между «Спортингом» и «Кайратом» проходит на стадионе «Жозе Алваладе» в Португалии. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Дамианом Сильвестшаком из Польши.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 18-летнего футболиста составляет € 200 тыс.

