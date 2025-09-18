Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Наполи. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

18-летний вратарь «Кайрата» Шерхан Калмурза отбил пенальти в матче со «Спортингом»

18-летний вратарь «Кайрата» Шерхан Калмурза отбил пенальти в матче со «Спортингом»
Комментарии

18-летний вратарь «Кайрата» Шерхан Калмурза отбил пенальти в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов со «Спортингом», который проходит в эти минуты. Игра является дебютной для голкипера из Казахстана в указанном соревновании.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Окончен
4 : 1
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
1:0 Тринкан – 44'     2:0 Тринкан – 65'     3:0 Сантос – 67'     4:0 Кенда – 68'     4:1 Эдмилсон – 86'    

На 21-й минуте полузащитник португальской команды Мортен Юльманн пробил по центру ворот, Калмурза стал заваливаться в угол, но оставил ногу, которой отразил мяч.

Матч между «Спортингом» и «Кайратом» проходит на стадионе «Жозе Алваладе» в Португалии. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Дамианом Сильвестшаком из Польши.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 18-летнего футболиста составляет € 200 тыс.

Материалы по теме
«Кайрат» пропустил четыре от «Спортинга»! Но как красиво забил! LIVE
Live
«Кайрат» пропустил четыре от «Спортинга»! Но как красиво забил! LIVE

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android