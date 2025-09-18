18-летний вратарь «Кайрата» Шерхан Калмурза отбил пенальти в матче со «Спортингом»
Поделиться
18-летний вратарь «Кайрата» Шерхан Калмурза отбил пенальти в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов со «Спортингом», который проходит в эти минуты. Игра является дебютной для голкипера из Казахстана в указанном соревновании.
Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Окончен
4 : 1
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
1:0 Тринкан – 44' 2:0 Тринкан – 65' 3:0 Сантос – 67' 4:0 Кенда – 68' 4:1 Эдмилсон – 86'
На 21-й минуте полузащитник португальской команды Мортен Юльманн пробил по центру ворот, Калмурза стал заваливаться в угол, но оставил ногу, которой отразил мяч.
Матч между «Спортингом» и «Кайратом» проходит на стадионе «Жозе Алваладе» в Португалии. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Дамианом Сильвестшаком из Польши.
Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 18-летнего футболиста составляет € 200 тыс.
Сколько стоят молодые футболисты:
Комментарии
- 18 сентября 2025
-
23:52
-
23:52
-
23:39
-
23:32
-
23:32
-
23:31
-
23:27
-
23:26
-
23:24
-
23:22
-
23:21
-
23:17
-
23:15
-
23:09
-
23:07
-
23:04
-
23:02
-
23:00
-
22:55
-
22:55
-
22:52
-
22:50
-
22:47
-
22:45
-
22:41
-
22:37
-
22:28
-
22:26
-
22:25
-
22:23
-
22:21
-
22:13
-
22:12
-
22:04
-
22:03