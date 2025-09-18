Скидки
Главная Футбол Новости

Спартак — Ростов, результат матча 18 сентября 2025, счет 1:2, Кубок России 2025/2026

«Спартак» проиграл «Ростову» в матче Кубка России, пропустив на 88-й минуте
Московский «Спартак» потерпел поражение от «Ростова» в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча на «Лукойл Арене» в Москве завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Fonbet Кубок России . Группа C. 4-й тур
18 сентября 2025, четверг. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Угальде – 6'     1:1 Шанталий – 54'     1:2 Вахания – 88'    

В составе «Спартака» счёт на шестой минуте открыл Манфред Угальде, которому ассистировал Пабло Солари. У ростовчан отличились Даниил Шанталий (54-я минута) и Илья Вахания (88). Две голевые передачи сделал Андрей Лангович.

Команда Деяна Станковича с семью очками располагается на второй строчке в группе С. «Ростов» под руководством Джонатана Альбы набрал три очка и идёт последним в таблице. Лидирует в квартете махачкалинское «Динамо» (11 очков), которое уже обеспечило себе выход в плей-офф Пути РПЛ. Третьим идёт «Пари НН» (3).

В следующем матче Кубка России 1 октября «Спартак» сыграет в гостях с «Пари НН», «Ростов» днём позднее встретится на выезде с махачкалинским «Динамо».

Действующий обладатель Кубка России — ЦСКА. В финале прошлого розыгрыше команда обыграла «Ростов» в серии пенальти (0:0, 4:3 пен.).

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России
