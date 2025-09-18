Вратарь «Кайрата» Калмурза стал вторым по молодости голкипером, отразившим пенальти в ЛЧ

18-летний вратарь «Кайрата» Шерхан Калмурза отбил пенальти в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов со «Спортингом», который проходит в эти минуты. Таким образом голкипер стал вторым по молодости вратарём, отразившим 11-метровый удар в данном турнире.

Калмурза взял пенальти в возрасте 18 лет и 95 дней, моложе него отбивал удар с точки только Миле Свилар в 2017 году (18 лет 65 дней), который на тот момент выступал за португальскую «Бенфику». Об этом сообщает Opta Sport. Сейчас Свилар выступает за «Рому».

Матч между «Спортингом» и «Кайратом» проходит на стадионе «Жозе Алваладе» в Португалии. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Дамианом Сильвестшаком из Польши.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 18-летнего футболиста составляет € 200 тыс.