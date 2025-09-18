«Спартак» — «Ростов»: Вахания вывел ростовчан вперёд на 88-й минуте матча Кубка России

В эти минуты проходит матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 между московским «Спартаком» и «Ростовом» из Ростова-на-Дону. Команды играют на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Главный арбитр встречи — Антон Фролов из Москвы. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Ростов» вышел вперёд — 2:1.

На 88-й минуте отличился Илья Вахания. Ему ассистировал Андрей Лангович, для которого голевая передача в матче стала второй.

Московский «Спартак» набрал семь очков за три матча группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Команда Деяна Станковича идёт на втором месте в группе C. У «Ростова» под руководством Джонатана Альбы нет набранных очков, команда занимает последнее место в квартете.