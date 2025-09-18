Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Наполи. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» — «Ростов»: Вахания вывел ростовчан вперёд на 88-й минуте матча Кубка России

«Спартак» — «Ростов»: Вахания вывел ростовчан вперёд на 88-й минуте матча Кубка России
Комментарии

В эти минуты проходит матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 между московским «Спартаком» и «Ростовом» из Ростова-на-Дону. Команды играют на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Главный арбитр встречи — Антон Фролов из Москвы. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Ростов» вышел вперёд — 2:1.

Fonbet Кубок России . Группа C. 4-й тур
18 сентября 2025, четверг. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Угальде – 6'     1:1 Шанталий – 54'     1:2 Вахания – 88'    

На 88-й минуте отличился Илья Вахания. Ему ассистировал Андрей Лангович, для которого голевая передача в матче стала второй.

Московский «Спартак» набрал семь очков за три матча группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Команда Деяна Станковича идёт на втором месте в группе C. У «Ростова» под руководством Джонатана Альбы нет набранных очков, команда занимает последнее место в квартете.

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России
Материалы по теме
«Спартак» — «Ростов»: Шанталий сравнял счёт на 54-й минуте матча Кубка России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android