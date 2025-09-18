Скидки
Манчестер Сити — Наполи. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер ЦСКА Челестини разобрал гол, пропущенный от «Балтики» на 90+3-й минуте в КР

Аудио-версия:
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о голе 19-летнего нападающего Кирилла Степанова на 90+3-й минуте в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 с «Балтикой» (1:1, 9:10 (пен.)). Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве.

Fonbet Кубок России . Группа D. 4-й тур
18 сентября 2025, четверг. 18:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
9 : 10
Балтика
Калининград
1:0 Мусаев – 38'     1:1 Степанов – 90+3'    

— С чем можете связать пропущенный гол на последних минутах?
— С недостатком внимания, агрессивности, концентрации и спокойствия. Игрок «Балтики» выбил мяч в воздух, и это привело к ауту. Потом произошёл удар по воротам — мяч шёл мимо, но на дальней штанге оказался игрок соперника, — приводит слова Челестини официальный сайт ЦСКА.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

В серии послематчевых пенальти команды нанесли суммарно 22 удара. Последними к «точке» подходили голкиперы команд Иван Кукушкин и Владислав Тороп. Голкипер калининградцев сначала отразил удар своего коллеги, а затем реализовал свою попытку.

