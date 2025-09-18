Тренер ЦСКА Челестини разобрал гол, пропущенный от «Балтики» на 90+3-й минуте в КР

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о голе 19-летнего нападающего Кирилла Степанова на 90+3-й минуте в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 с «Балтикой» (1:1, 9:10 (пен.)). Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве.

— С чем можете связать пропущенный гол на последних минутах?

— С недостатком внимания, агрессивности, концентрации и спокойствия. Игрок «Балтики» выбил мяч в воздух, и это привело к ауту. Потом произошёл удар по воротам — мяч шёл мимо, но на дальней штанге оказался игрок соперника, — приводит слова Челестини официальный сайт ЦСКА.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

В серии послематчевых пенальти команды нанесли суммарно 22 удара. Последними к «точке» подходили голкиперы команд Иван Кукушкин и Владислав Тороп. Голкипер калининградцев сначала отразил удар своего коллеги, а затем реализовал свою попытку.