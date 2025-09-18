В «Ростове» объяснили плохой старт команды в начале сезона

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин после победы в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком» (2:1) высказался о причинах неудачного старта жёлто-синих в сезоне-2025/2026.

«Кризиса у команды не было. Команда играла хорошо, но индивидуальные ошибки, многое не забивали. Такое бывает — полоса невезения. Её надо было перетерпеть. Плюс у нас очень тяжёлый график, играли в гостях с «Динамо» и «Зенитом». Неудачную игру сыграли один раз — с «Крыльями», — сказал Рыскин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильей Никульниковым.

«Ростов» проиграл в 7 из 12 встреч нового сезона.