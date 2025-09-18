В «Ростове» объяснили плохой старт команды в начале сезона
Поделиться
Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин после победы в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком» (2:1) высказался о причинах неудачного старта жёлто-синих в сезоне-2025/2026.
Fonbet Кубок России . Группа C. 4-й тур
18 сентября 2025, четверг. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Угальде – 6' 1:1 Шанталий – 54' 1:2 Вахания – 88'
«Кризиса у команды не было. Команда играла хорошо, но индивидуальные ошибки, многое не забивали. Такое бывает — полоса невезения. Её надо было перетерпеть. Плюс у нас очень тяжёлый график, играли в гостях с «Динамо» и «Зенитом». Неудачную игру сыграли один раз — с «Крыльями», — сказал Рыскин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильей Никульниковым.
«Ростов» проиграл в 7 из 12 встреч нового сезона.
Комментарии
- 18 сентября 2025
-
23:52
-
23:52
-
23:39
-
23:32
-
23:32
-
23:31
-
23:27
-
23:26
-
23:24
-
23:22
-
23:21
-
23:17
-
23:15
-
23:09
-
23:07
-
23:04
-
23:02
-
23:00
-
22:55
-
22:55
-
22:52
-
22:50
-
22:47
-
22:45
-
22:41
-
22:37
-
22:28
-
22:26
-
22:25
-
22:23
-
22:21
-
22:13
-
22:12
-
22:04
-
22:03