Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Наполи. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» — «Наполи»: команды завершили вничью первый тайм матча Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» — «Наполи»: команды завершили вничью первый тайм матча Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты проходит матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 между английским «Манчестер Сити» и итальянским «Наполи». Команды играют на стадионе «Этихад» в Манчестере. Главный арбитр встречи — Феликс Цвайер из Германии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Счёт после первого тайма — 0:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 0
Наполи
Неаполь, Италия
1:0 Холанд – 56'     2:0 Доку – 65'    
Удаления: нет / Ди Лоренцо – 21'

На 21-й минуте после просмотра VAR арбитр Феликс Цвайер удалил капитана неаполитанцев Джованни Ди Лоренцо за нарушение правил на Эрлинге Холанде. Через пять минут в составе «Наполи» был заменён Кевин Де Брёйне, вместо бельгийца в игру вступил Матиас Оливера.

Действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является «Пари Сен-Жермен». В финале предыдущего розыгрыша французская команда под руководством Луиса Энрике разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица Лиги чемпионов
Материалы по теме
Лига чемпионов — проклятие Конте. Как же много он страдал!
Лига чемпионов — проклятие Конте. Как же много он страдал!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android