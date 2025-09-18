Кубок России — 2025/2026 по футболу: результаты на 18 сентября, календарь, таблица

Сегодня, 18 сентября, в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 состоялись два заключительных матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Кубка России сезона-2025/2026 18 сентября:

ЦСКА — «Балтика» — 1:1 (9:10 пен.);

«Спартак» — «Ростов» — 1:2.

Матчи 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России пройдут с 30 сентября по 2 октября. Тур откроется встречей группы А между «Рубином» и петербургским «Зенитом» в Казани.

Действующий обладатель Кубка России — ЦСКА. В финале прошлого розыгрыше команда обыграла «Ростов» в серии пенальти (0:0, 4:3 пен.).