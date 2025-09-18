В «Ростове» высказались о победе над «Спартаком» в Кубке России

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин прокомментировал победу жёлто-синих над московским «Спартаком» (2:1) в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

«Конечно, результатом довольны. Тяжёлая игра, каждый матч — отдельная история, новое счастье. Никакой привычки обыгрывать «Спартак» в Кубке», — сказал Рыскин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильей Никульниковым.

В следующем матче Кубка России 1 октября «Спартак» сыграет в гостях с «Пари НН», «Ростов» днём позднее встретится на выезде с махачкалинским «Динамо».