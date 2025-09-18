В «Ростове» высказались о победе над «Спартаком» в Кубке России
Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин прокомментировал победу жёлто-синих над московским «Спартаком» (2:1) в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.
Fonbet Кубок России . Группа C. 4-й тур
18 сентября 2025, четверг. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Угальде – 6' 1:1 Шанталий – 54' 1:2 Вахания – 88'
«Конечно, результатом довольны. Тяжёлая игра, каждый матч — отдельная история, новое счастье. Никакой привычки обыгрывать «Спартак» в Кубке», — сказал Рыскин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильей Никульниковым.
В следующем матче Кубка России 1 октября «Спартак» сыграет в гостях с «Пари НН», «Ростов» днём позднее встретится на выезде с махачкалинским «Динамо».
