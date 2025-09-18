«Король Кевин». Фанаты «Ман Сити» посвятили Де Брёйне баннер на матче с «Наполи»
Поделиться
Болельщики «Манчестер Сити» посвятили баннер экс-полузащитнику «горожан» Кевину Де Брёйне, выступающему за «Наполи», во время очного матча команд в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 0
Наполи
Неаполь, Италия
1:0 Холанд – 56' 2:0 Доку – 65'
Удаления: нет / Ди Лоренцо – 21'
Поклонники английского клуба представили бельгийского футболиста в образе короля. Баннер был сопровождён надписью «Король Кевин».
Де Брёйне покинул «Манчестер Сити» минувшим летом. Полузащитник выступал в составе «горожан» с лета 2015 года. За этот период бельгиец шесть раз становился чемпионом Англии, один раз выиграл Лигу чемпионов. Он принял участие в 422 матчах во всех турнирах, в которых отметился 108 голами и 177 результативными передачами.
Материалы по теме
Самый дорогой трансфер в истории футбола:
Комментарии
- 18 сентября 2025
-
23:52
-
23:52
-
23:39
-
23:32
-
23:32
-
23:31
-
23:27
-
23:26
-
23:24
-
23:22
-
23:21
-
23:17
-
23:15
-
23:09
-
23:07
-
23:04
-
23:02
-
23:00
-
22:55
-
22:55
-
22:52
-
22:50
-
22:47
-
22:45
-
22:41
-
22:37
-
22:28
-
22:26
-
22:25
-
22:23
-
22:21
-
22:13
-
22:12
-
22:04
-
22:03