Главная Футбол Новости

«Король Кевин». Фанаты «Ман Сити» посвятили Де Брёйне баннер на матче с «Наполи»

«Король Кевин». Фанаты «Ман Сити» посвятили Де Брёйне баннер на матче с «Наполи»
Комментарии

Болельщики «Манчестер Сити» посвятили баннер экс-полузащитнику «горожан» Кевину Де Брёйне, выступающему за «Наполи», во время очного матча команд в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 0
Наполи
Неаполь, Италия
1:0 Холанд – 56'     2:0 Доку – 65'    
Удаления: нет / Ди Лоренцо – 21'

Поклонники английского клуба представили бельгийского футболиста в образе короля. Баннер был сопровождён надписью «Король Кевин».

Де Брёйне покинул «Манчестер Сити» минувшим летом. Полузащитник выступал в составе «горожан» с лета 2015 года. За этот период бельгиец шесть раз становился чемпионом Англии, один раз выиграл Лигу чемпионов. Он принял участие в 422 матчах во всех турнирах, в которых отметился 108 голами и 177 результативными передачами.

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
