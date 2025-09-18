«Король Кевин». Фанаты «Ман Сити» посвятили Де Брёйне баннер на матче с «Наполи»

Болельщики «Манчестер Сити» посвятили баннер экс-полузащитнику «горожан» Кевину Де Брёйне, выступающему за «Наполи», во время очного матча команд в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Поклонники английского клуба представили бельгийского футболиста в образе короля. Баннер был сопровождён надписью «Король Кевин».

Де Брёйне покинул «Манчестер Сити» минувшим летом. Полузащитник выступал в составе «горожан» с лета 2015 года. За этот период бельгиец шесть раз становился чемпионом Англии, один раз выиграл Лигу чемпионов. Он принял участие в 422 матчах во всех турнирах, в которых отметился 108 голами и 177 результативными передачами.

