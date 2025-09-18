Скидки
Манчестер Сити — Наполи. Прямая трансляция
22:00 Мск
Деян Станкович высказался о поражении «Спартака» в матче с «Ростовом»

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович поделился мнением о поражении красно-белых в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом» (1:2).

Fonbet Кубок России . Группа C. 4-й тур
18 сентября 2025, четверг. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Угальде – 6'     1:1 Шанталий – 54'     1:2 Вахания – 88'    

«Причиной можно назвать весь второй тайм, что было после перерыва. До этого мы могли забивать, были моменты. Первый тайм провели неплохо, но во втором всё поменялось. Большое количество замен можно объяснить тем, что у нас матчи стоят рядом. Плюс до этого играли в субботу.

Во втором тайме не удавалась выигрывать дуэли. Когда не забиваешь, наказание может прийти. Всё зависит исключительно от нас. Мы должны забыть об этом матче, потому что впереди матч в РПЛ, где нам надо набрать очки», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

