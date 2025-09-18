Деян Станкович высказался о поражении «Спартака» в матче с «Ростовом»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович поделился мнением о поражении красно-белых в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом» (1:2).

«Причиной можно назвать весь второй тайм, что было после перерыва. До этого мы могли забивать, были моменты. Первый тайм провели неплохо, но во втором всё поменялось. Большое количество замен можно объяснить тем, что у нас матчи стоят рядом. Плюс до этого играли в субботу.

Во втором тайме не удавалась выигрывать дуэли. Когда не забиваешь, наказание может прийти. Всё зависит исключительно от нас. Мы должны забыть об этом матче, потому что впереди матч в РПЛ, где нам надо набрать очки», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

