Деян Станкович: «Спартак» в этом сезоне выбирает нелёгкие пути
Поделиться
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович сказал, что в нынешнем сезоне красно-белые выбирают нелёгкие пути после их поражения в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом» (1:2). В случае победы московского клуба в матче с донской командой он обеспечил бы себе выход из квартета С.
Fonbet Кубок России . Группа C. 4-й тур
18 сентября 2025, четверг. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Угальде – 6' 1:1 Шанталий – 54' 1:2 Вахания – 88'
«Мы имели возможность выйти из группы, говорили об этом и на установке перед матчем. Есть разные причины, почему это не произошло. В этом сезоне мы выбираем нелёгкие пути», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
В следующем туре красно-белые встретятся с «Пари НН» (1 октября).
Материалы по теме
Как появился «Спартак»:
Комментарии
- 18 сентября 2025
-
23:52
-
23:52
-
23:39
-
23:32
-
23:32
-
23:31
-
23:27
-
23:26
-
23:24
-
23:22
-
23:21
-
23:17
-
23:15
-
23:09
-
23:07
-
23:04
-
23:02
-
23:00
-
22:55
-
22:55
-
22:52
-
22:50
-
22:47
-
22:45
-
22:41
-
22:37
-
22:28
-
22:26
-
22:25
-
22:23
-
22:21
-
22:13
-
22:12
-
22:04
-
22:03