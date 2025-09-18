Скидки
Манчестер Сити — Наполи. Прямая трансляция
22:00 Мск
Футбол Новости

Деян Станкович: «Спартак» в этом сезоне выбирает нелёгкие пути

Деян Станкович: «Спартак» в этом сезоне выбирает нелёгкие пути
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович сказал, что в нынешнем сезоне красно-белые выбирают нелёгкие пути после их поражения в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом» (1:2). В случае победы московского клуба в матче с донской командой он обеспечил бы себе выход из квартета С.

Fonbet Кубок России . Группа C. 4-й тур
18 сентября 2025, четверг. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Угальде – 6'     1:1 Шанталий – 54'     1:2 Вахания – 88'    

«Мы имели возможность выйти из группы, говорили об этом и на установке перед матчем. Есть разные причины, почему это не произошло. В этом сезоне мы выбираем нелёгкие пути», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В следующем туре красно-белые встретятся с «Пари НН» (1 октября).

Деян Станкович высказался о поражении «Спартака» в матче с «Ростовом»

Как появился «Спартак»:

