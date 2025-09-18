Скидки
Манчестер Сити — Наполи. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Деян Станкович: «Ростов» не удивил «Спартак»

Комментарии

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о «Ростове» после поражения красно-белых в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «южан».

Fonbet Кубок России . Группа C. 4-й тур
18 сентября 2025, четверг. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Угальде – 6'     1:1 Шанталий – 54'     1:2 Вахания – 88'    

«Нельзя сказать, что «Ростов» нас удивил. Мы примерно такое и ожидали. Понимали, с каким характером они выходят на поле. Они бойцы, которые борются на поле все 90 минут, прессингуют, выигрывают дуэли и не сдаются.

Когда проигрываешь, необходимо сделать анализ. Его надо сделать быстро, потому что в воскресенье у нас новый матч. Будем смотреть ошибки. На горячую голову лучше не обсуждать — надо посмотреть и завтра делать анализ», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Новости. Футбол
