Деян Станкович: «Ростов» не удивил «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о «Ростове» после поражения красно-белых в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «южан».

«Нельзя сказать, что «Ростов» нас удивил. Мы примерно такое и ожидали. Понимали, с каким характером они выходят на поле. Они бойцы, которые борются на поле все 90 минут, прессингуют, выигрывают дуэли и не сдаются.

Когда проигрываешь, необходимо сделать анализ. Его надо сделать быстро, потому что в воскресенье у нас новый матч. Будем смотреть ошибки. На горячую голову лучше не обсуждать — надо посмотреть и завтра делать анализ», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.