«Манчестер Сити» — «Наполи»: Холанд открыл счёт на 56-й минуте матча Лиги чемпионов

В эти минуты проходит матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 между английским «Манчестер Сити» и итальянским «Наполи». Команды играют на стадионе «Этихад» в Манчестере. Главный арбитр встречи — Феликс Цвайер из Германии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. «Горожане» открыли счёт — 1:0.

На 56-й минуте отличился Эрлинг Холанд, которому ассистировал Фил Фоден.

Действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является «Пари Сен-Жермен». В финале предыдущего розыгрыша французская команда под руководством Луиса Энрике разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0.