«Манчестер Сити» — «Наполи»: Холанд открыл счёт на 56-й минуте матча Лиги чемпионов
В эти минуты проходит матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 между английским «Манчестер Сити» и итальянским «Наполи». Команды играют на стадионе «Этихад» в Манчестере. Главный арбитр встречи — Феликс Цвайер из Германии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. «Горожане» открыли счёт — 1:0.
Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 0
Наполи
Неаполь, Италия
1:0 Холанд – 56' 2:0 Доку – 65'
Удаления: нет / Ди Лоренцо – 21'
На 56-й минуте отличился Эрлинг Холанд, которому ассистировал Фил Фоден.
Действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является «Пари Сен-Жермен». В финале предыдущего розыгрыша французская команда под руководством Луиса Энрике разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0.
