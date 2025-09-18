Скидки
Айнтрахт Ф — Галатасарай, результат матча 18 сентября 2025, счет 5:1, 1-й тур общего этапа Лиги чемпионов 2025/2026

«Айнтрахт» одержал волевую разгромную победу над «Галатасараем» в 1-м туре Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречались немецкий «Айнтрахт» Франкфурт и турецкий «Галатасарай». Команды играли на стадионе «Франкфурт Арена» в Германии. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Марко Гуида из Италии. Волевую победу со счётом 5:1 праздновали хозяева поля.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Окончен
5 : 1
Галатасарай
Стамбул, Турция
0:1 Акгюн – 8'     1:1 Санчес – 37'     2:1 Узун – 45+2'     3:1 Буркардт – 45+4'     4:1 Буркардт – 66'     5:1 Кнауфф – 75'    

На восьмой минуте полузащитник Юнус Акгюн открыл счёт в матче. На 37-й минуте защитник «Галатасарая» Давинсон Санчес отправил мяч в собственные ворота. На 45+2-й минуте турецкий полузащитник Джан Узун вывел «Айнтрахт» вперёд. На 45+4-й минуте нападающий Жонатан Буркардт удвоил преимущество хозяев. На 66-й минуте Буркардт оформил дубль. На 75-й минуте полузащитник Ансгар Кнауфф забил пятый мяч своей команды.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
