«Айнтрахт» одержал волевую разгромную победу над «Галатасараем» в 1-м туре Лиги чемпионов

Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречались немецкий «Айнтрахт» Франкфурт и турецкий «Галатасарай». Команды играли на стадионе «Франкфурт Арена» в Германии. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Марко Гуида из Италии. Волевую победу со счётом 5:1 праздновали хозяева поля.

На восьмой минуте полузащитник Юнус Акгюн открыл счёт в матче. На 37-й минуте защитник «Галатасарая» Давинсон Санчес отправил мяч в собственные ворота. На 45+2-й минуте турецкий полузащитник Джан Узун вывел «Айнтрахт» вперёд. На 45+4-й минуте нападающий Жонатан Буркардт удвоил преимущество хозяев. На 66-й минуте Буркардт оформил дубль. На 75-й минуте полузащитник Ансгар Кнауфф забил пятый мяч своей команды.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.