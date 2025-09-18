Агент Алвеса поддержал решение ЦСКА не отпустить игрока на молодёжный ЧМ

Агент Лекка Де Камарго, представляющий интересы полузащитника Матеуса Алвеса, поддержал решение ЦСКА не отпустить игрока на молодёжный чемпионат мира.

«Матеус — игрок стартового состава ЦСКА, он выделяется в каждой игре. Ни один тренер не хотел бы на такой большой срок оставаться без одного из своих ключевых игроков. Поэтому ЦСКА прав, что не отпустил Алвеса в молодёжную сборную Бразилии», — сказал Де Камарго в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

