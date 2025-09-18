«Команда — мужики!» Тренер «Ростова» Альба — о победе над «Спартаком» в Кубке России

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба высказался о победе своих подопечных над московским «Спартаком» (2:1) в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Когда я смотрел состав «Спартака», было сложно понять, как они расположатся на поле. Но мы поговорили перед матчем, как может быть. Я думал, что будет тяжёлая игра. Сегодня Чистяков и Мелёхин сделали всё хорошо.

У нас и «Спартака» было много хороших моментов. Чтобы победить на этом поле, надо прессинговать и иметь чуть-чуть удачи. В Кубке мы хорошо играли с Махачкалой, но пропустили на последних минутах. Команда — мужики! Но нужно было иметь удачу, чтобы выиграть на этом стадионе», — передаёт слова Альбы корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.