«Ньюкасл» — «Барселона»: Рашфорд вывел каталонцев вперёд на 58-й минуте

В эти минуты проходит матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречаются английский «Ньюкасл» и испанская «Барселона». Команды играют на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). В качестве главного арбитра встречу обслуживает Гленн Нюберг из Швеции. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу сине-гранатовых. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
2-й тайм
1 : 2
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Рашфорд – 58'     0:2 Рашфорд – 67'     1:2 Гордон – 90'    

На 58-й минуте нападающий «Барселоны» Маркус Рашфорд ударом головой открыл счёт в матче.

Действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является французский «Пари Сен-Жермен». В финале предыдущего розыгрыша французская команда разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0. Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

