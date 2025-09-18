Холанд забил 50-й гол в ЛЧ в 49-м матче — быстрее всех в истории турнира
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил свой 50-й гол в Лиге чемпионов в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Наполи». Норвежский футболист сделал это в своей 49-й игре в соревновании — быстрее всех в истории турнира.
Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 0
Наполи
Неаполь, Италия
1:0 Холанд – 56' 2:0 Доку – 65'
Удаления: нет / Ди Лоренцо – 21'
Холанд поразил ворота соперника на 56-й минуте встречи.
Предыдущий рекорд принадлежал бывшему нападающему «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала» Руду ван Нистелрою, который забил 50 мячей в Лиге чемпионов за 62 игры.
На текущий момент 25-летний форвард «горожан» делит девятое место с экс-нападающим «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри в списке лучших бомбардиров турнира.
