Манчестер Сити — Наполи. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Холанд забил 50-й гол в ЛЧ в 49-м матче — быстрее всех в истории турнира

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил свой 50-й гол в Лиге чемпионов в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Наполи». Норвежский футболист сделал это в своей 49-й игре в соревновании — быстрее всех в истории турнира.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 0
Наполи
Неаполь, Италия
1:0 Холанд – 56'     2:0 Доку – 65'    
Удаления: нет / Ди Лоренцо – 21'

Холанд поразил ворота соперника на 56-й минуте встречи.

Предыдущий рекорд принадлежал бывшему нападающему «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала» Руду ван Нистелрою, который забил 50 мячей в Лиге чемпионов за 62 игры.

На текущий момент 25-летний форвард «горожан» делит девятое место с экс-нападающим «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри в списке лучших бомбардиров турнира.

