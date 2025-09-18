Холанд забил 50-й гол в ЛЧ в 49-м матче — быстрее всех в истории турнира

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил свой 50-й гол в Лиге чемпионов в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Наполи». Норвежский футболист сделал это в своей 49-й игре в соревновании — быстрее всех в истории турнира.

Холанд поразил ворота соперника на 56-й минуте встречи.

Предыдущий рекорд принадлежал бывшему нападающему «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала» Руду ван Нистелрою, который забил 50 мячей в Лиге чемпионов за 62 игры.

На текущий момент 25-летний форвард «горожан» делит девятое место с экс-нападающим «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри в списке лучших бомбардиров турнира.

