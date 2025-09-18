Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Наполи. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Ростова» Альба рассказал о состоянии Егора Голенкова

Главный тренер «Ростова» Альба рассказал о состоянии Егора Голенкова
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба после матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком» (2:1) высказался о возможном повреждении нападающего жёлто-синих Егора Голенкова. Игрок покинул поле на 64-й минуте встречи.

Fonbet Кубок России . Группа C. 4-й тур
18 сентября 2025, четверг. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Угальде – 6'     1:1 Шанталий – 54'     1:2 Вахания – 88'    

«Голенков в порядке, чувствует себя хорошо. Думаю, не будет проблем», — передаёт слова Альбы корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Голенков в нынешнем сезоне в 11 матчах во всех турнирах забил один гол и отдал две результативные передачи.

В следующем матче Кубка России 1 октября «Спартак» сыграет в гостях с «Пари НН», «Ростов» днём позднее встретится на выезде с махачкалинским «Динамо».

Действующий обладатель Кубка России — ЦСКА. В финале прошлого розыгрыше команда обыграла «Ростов» в серии пенальти (0:0, 4:3 пен.).

Материалы по теме
«Спартак» ещё не вышел в плей-офф Кубка. «Ростов» нокаутировал соперника в концовке. Видео
«Спартак» ещё не вышел в плей-офф Кубка. «Ростов» нокаутировал соперника в концовке. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android