Главный тренер «Ростова» Альба рассказал о состоянии Егора Голенкова

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба после матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком» (2:1) высказался о возможном повреждении нападающего жёлто-синих Егора Голенкова. Игрок покинул поле на 64-й минуте встречи.

«Голенков в порядке, чувствует себя хорошо. Думаю, не будет проблем», — передаёт слова Альбы корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Голенков в нынешнем сезоне в 11 матчах во всех турнирах забил один гол и отдал две результативные передачи.

В следующем матче Кубка России 1 октября «Спартак» сыграет в гостях с «Пари НН», «Ростов» днём позднее встретится на выезде с махачкалинским «Динамо».

Действующий обладатель Кубка России — ЦСКА. В финале прошлого розыгрыше команда обыграла «Ростов» в серии пенальти (0:0, 4:3 пен.).