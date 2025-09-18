Скидки
Манчестер Сити — Наполи. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
«Спортинг» — «Кайрат»: гости пропустили три гола за четыре минуты

«Спортинг» — «Кайрат»: гости пропустили три гола за четыре минуты
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты идёт матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются лиссабонский «Спортинг» и алма-атинский «Кайрат». Команды играют на стадионе «Жозе Алваладе» в Португалии. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Дамианом Сильвестшаком из Польши. На момент выхода новости счёт в игре 4:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Окончен
4 : 1
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
1:0 Тринкан – 44'     2:0 Тринкан – 65'     3:0 Сантос – 67'     4:0 Кенда – 68'     4:1 Эдмилсон – 86'    

На 68-й минуте полузащитник Жеовани Кенда забил четвёртый мяч «Спортинга» в игре.

Ранее, на 44-й минуте, полузащитник «Спортинга» Франсиску Тринкан открыл счёт в игре. На 64-й минуте Тринкан оформил дубль. На 66-й минуте нападающий хозяев Алиссон Сантос довёл счёт до разгромного.

Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА — французский «Пари Сен-Жермен». Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште.

Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Самые большие стадионы мира:

Комментарии
Новости. Футбол
