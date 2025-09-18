«Ньюкасл» — «Барселона»: Рашфорд оформил дубль на 68-й минуте

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В эти минуты проходит матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречаются английский «Ньюкасл» и испанская «Барселона». Команды играют на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). В качестве главного арбитра встречу обслуживает Гленн Нюберг из Швеции. На момент написания новости счёт 2:0 в пользу сине-гранатовых. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 68-й минуте нападающий «Барселоны» Маркус Рашфорд оформил дубль. Ранее, на 58-й минуте, англичанин ударом головой открыл счёт в матче.

Действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является французский «Пари Сен-Жермен». В финале предыдущего розыгрыша французская команда разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0. Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.