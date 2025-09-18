Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Наполи. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Ростова» Альба: «Спартак» — удачная команда для нас? Не думаю так

Тренер «Ростова» Альба: «Спартак» — удачная команда для нас? Не думаю так
Комментарии

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба после матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Спартаком» (2:1) прокомментировал результаты своей команды в матчах с красно-белыми.

Fonbet Кубок России . Группа C. 4-й тур
18 сентября 2025, четверг. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Угальде – 6'     1:1 Шанталий – 54'     1:2 Вахания – 88'    

«Спартак» — удачная команда для нас? Нет, не думаю так. Мы играли в Ростове, и «Спартак» победил со счётом 2:0», — передаёт слова Альбы корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Ростов» под руководством Джонатана Альбы набрал три очка и идёт последним в таблице группы С Кубка России. Команда Деяна Станковича с семью очками располагается на второй строчке. Лидирует в квартете махачкалинское «Динамо» (11 очков), которое уже обеспечило себе выход в плей-офф Пути РПЛ. Третьим идёт «Пари НН» (3).

Материалы по теме
«Спартак» ещё не вышел в плей-офф Кубка. «Ростов» нокаутировал соперника в концовке. Видео
«Спартак» ещё не вышел в плей-офф Кубка. «Ростов» нокаутировал соперника в концовке. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android