Тренер «Ростова» Альба: «Спартак» — удачная команда для нас? Не думаю так
Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба после матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Спартаком» (2:1) прокомментировал результаты своей команды в матчах с красно-белыми.
Fonbet Кубок России . Группа C. 4-й тур
18 сентября 2025, четверг. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Угальде – 6' 1:1 Шанталий – 54' 1:2 Вахания – 88'
«Спартак» — удачная команда для нас? Нет, не думаю так. Мы играли в Ростове, и «Спартак» победил со счётом 2:0», — передаёт слова Альбы корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
«Ростов» под руководством Джонатана Альбы набрал три очка и идёт последним в таблице группы С Кубка России. Команда Деяна Станковича с семью очками располагается на второй строчке. Лидирует в квартете махачкалинское «Динамо» (11 очков), которое уже обеспечило себе выход в плей-офф Пути РПЛ. Третьим идёт «Пари НН» (3).
