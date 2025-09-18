«Барселона» победила «Ньюкасл» в 1-м туре Лиги чемпионов, Рашфорд оформил дубль

Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречались английский «Ньюкасл» и испанская «Барселона». Команды играли на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Гленн Нюберг из Швеции. Победу со счётом 2:1 праздновали сине-гранатовые.

На 58-й минуте нападающий «Барселоны» Маркус Рашфорд ударом головой открыл счёт в матче. На 68-й минуте англичанин оформил дубль и удвоил преимущество каталонцев. На 90-й минуте форвард Энтони Гордон отыграл один мяч.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.