Главная Футбол Новости

Ньюкасл — Барселона, результат матча 18 сентября 2025, счет 1:2, 1-й тур общего этапа Лиги чемпионов 2025/2026

«Барселона» победила «Ньюкасл» в 1-м туре Лиги чемпионов, Рашфорд оформил дубль
Комментарии

Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречались английский «Ньюкасл» и испанская «Барселона». Команды играли на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Гленн Нюберг из Швеции. Победу со счётом 2:1 праздновали сине-гранатовые.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Рашфорд – 58'     0:2 Рашфорд – 67'     1:2 Гордон – 90'    

На 58-й минуте нападающий «Барселоны» Маркус Рашфорд ударом головой открыл счёт в матче. На 68-й минуте англичанин оформил дубль и удвоил преимущество каталонцев. На 90-й минуте форвард Энтони Гордон отыграл один мяч.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Футбол
