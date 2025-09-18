Скидки
Спортинг — Кайрат, результат матча 18 сентября 2025, счет 4:1, 1-й тур общего этапа Лиги чемпионов 2025/2026

«Кайрат» со счётом 1:4 проиграл «Спортингу» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались лиссабонский «Спортинг» и алма-атинский «Кайрат». Команды играли на стадионе «Жозе Алваладе» в Португалии. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Дамианом Сильвестшаком из Польши. Матч закончился со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Окончен
4 : 1
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
1:0 Тринкан – 44'     2:0 Тринкан – 65'     3:0 Сантос – 67'     4:0 Кенда – 68'     4:1 Эдмилсон – 86'    

В конце первого тайма полузащитник «Спортинга» Франсиску Тринкан открыл счёт в игре. На 64-й минуте Тринкан оформил дубль. На 66-й минуте нападающий хозяев Алиссон Сантос довёл счёт до разгромного. Ещё через две минуты полузащитник Жеовани Кенда забил четвёртый мяч «Спортинга» в игре. На 86-й минуте нападающий Эдмилсон сократил отставание «Кайрата».

В следующем туре португальская команда встретится с «Наполи» (1 октября), а казахстанский клуб сыграет с мадридским «Реалом» (30 сентября).

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
