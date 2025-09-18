«Кайрат» со счётом 1:4 проиграл «Спортингу» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов

Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались лиссабонский «Спортинг» и алма-атинский «Кайрат». Команды играли на стадионе «Жозе Алваладе» в Португалии. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Дамианом Сильвестшаком из Польши. Матч закончился со счётом 4:1 в пользу хозяев.

В конце первого тайма полузащитник «Спортинга» Франсиску Тринкан открыл счёт в игре. На 64-й минуте Тринкан оформил дубль. На 66-й минуте нападающий хозяев Алиссон Сантос довёл счёт до разгромного. Ещё через две минуты полузащитник Жеовани Кенда забил четвёртый мяч «Спортинга» в игре. На 86-й минуте нападающий Эдмилсон сократил отставание «Кайрата».

В следующем туре португальская команда встретится с «Наполи» (1 октября), а казахстанский клуб сыграет с мадридским «Реалом» (30 сентября).

