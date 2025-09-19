Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Таблица общего этапа Лиги чемпионов после 1-го тура

Таблица общего этапа Лиги чемпионов после 1-го тура
Комментарии

В четверг, 19 сентября, завершился 1-й тур общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. По его итогам «Айнтрахт» лидирует в турнирной таблице. Команда из Франкфурта-на-Майне разгромила «Галатасарай» со счётом 5:1.

Далее расположились «ПСЖ», «Брюгге», лиссабонский «Спортинг», бельгийский «Юнион», «Бавария», миланский «Интер» и лондонский «Арсенал».

«Манчестер Сити», «Барселона», «Карабах», «Ливерпуль», мадридский «Реал» оказались в числе команд, занимающих места с 16-го по 24-е.

Напомним, по итогам восьми туров общего этапа формируется таблица из 36 клубов. Так определяются топ-8 команд, которые сразу отправляются в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проводят стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Материалы по теме
Лига чемпионов — 2025/2026 по футболу: результаты на 18 сентября, календарь
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android