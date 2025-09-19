Таблица общего этапа Лиги чемпионов после 1-го тура

В четверг, 19 сентября, завершился 1-й тур общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. По его итогам «Айнтрахт» лидирует в турнирной таблице. Команда из Франкфурта-на-Майне разгромила «Галатасарай» со счётом 5:1.

Далее расположились «ПСЖ», «Брюгге», лиссабонский «Спортинг», бельгийский «Юнион», «Бавария», миланский «Интер» и лондонский «Арсенал».

«Манчестер Сити», «Барселона», «Карабах», «Ливерпуль», мадридский «Реал» оказались в числе команд, занимающих места с 16-го по 24-е.

Напомним, по итогам восьми туров общего этапа формируется таблица из 36 клубов. Так определяются топ-8 команд, которые сразу отправляются в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проводят стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.