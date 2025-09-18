Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Манчестер Сити — Наполи, результат матча 18 сентября 2025, счет 2:0, 1-й тур общего этапа Лиги чемпионов 2025/2026

«Манчестер Сити» в большинстве обыграл «Наполи» в матче Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

«Манчестер Сити» одержал победу над «Наполи» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча на стадионе «Этихад» в Манчестере завершилась со счётом 2:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 0
Наполи
Неаполь, Италия
1:0 Холанд – 56'     2:0 Доку – 65'    
Удаления: нет / Ди Лоренцо – 21'

Голы забили Эрлинг Холанд (56-я минута) и Жереми Доку (65). Для норвежца этот мяч стал 50-м в карьере в Лиге чемпионов, для достижения этой отметки ему понадобилось 49 матчей, он установил рекорд. Также Холанд сравнялся по голам в самом престижном еврокубке с Тьерри Анри.

С 21-й минуты неаполитанцы играли в меньшинстве — после просмотра VAR арбитр Феликс Цвайер показал красную карточку Джованни Ди Лоренцо за фол на Холанде. Спустя пять минут в составе «Наполи» поле покинул Кевин Де Брёйне, которого заменили на Матеуса Оливеру.

В следующем матче Лиги чемпионов 1 октября команда Хосепа Гвардиолы сыграет в гостях с «Монако». «Наполи» под руководством Антонио Конте в этот же день примет лиссабонский «Спортинг».

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица Лиги чемпионов
Материалы по теме
Топ-события пятницы: футбол, «зелёное дерби» в КХЛ и схватка Царукяна по джиу-джитсу
Топ-события пятницы: футбол, «зелёное дерби» в КХЛ и схватка Царукяна по джиу-джитсу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android