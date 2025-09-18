«Манчестер Сити» в большинстве обыграл «Наполи» в матче Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» одержал победу над «Наполи» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча на стадионе «Этихад» в Манчестере завершилась со счётом 2:0.

Голы забили Эрлинг Холанд (56-я минута) и Жереми Доку (65). Для норвежца этот мяч стал 50-м в карьере в Лиге чемпионов, для достижения этой отметки ему понадобилось 49 матчей, он установил рекорд. Также Холанд сравнялся по голам в самом престижном еврокубке с Тьерри Анри.

С 21-й минуты неаполитанцы играли в меньшинстве — после просмотра VAR арбитр Феликс Цвайер показал красную карточку Джованни Ди Лоренцо за фол на Холанде. Спустя пять минут в составе «Наполи» поле покинул Кевин Де Брёйне, которого заменили на Матеуса Оливеру.

В следующем матче Лиги чемпионов 1 октября команда Хосепа Гвардиолы сыграет в гостях с «Монако». «Наполи» под руководством Антонио Конте в этот же день примет лиссабонский «Спортинг».