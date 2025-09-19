«Спартак» обратился к болельщикам после поражения в матче Кубка России с «Ростовом»

«Спартак» в телеграм-канале поблагодарил болельщиков после матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом», в котором красно-белые проиграли со счётом 1:2.
«Спасибо за вашу преданность и поддержку даже в такие моменты!» — написано в сообщении «Спартака».
Команда Деяна Станковича с семью очками располагается на второй строчке в группе С. «Ростов» под руководством Джонатана Альбы набрал три очка и идёт последним в таблице. Лидирует в квартете махачкалинское «Динамо» (11 очков), которое уже обеспечило себе выход в плей-офф Пути РПЛ. Третьим идёт «Пари НН» (3).
В следующем матче Кубка России 1 октября «Спартак» сыграет в гостях с «Пари НН», «Ростов» днём позднее встретится на выезде с махачкалинским «Динамо».
Как появился «Спартак»:
- 19 сентября 2025
-
01:21
-
01:17
-
00:49
-
00:47
-
00:41
-
00:36
-
00:24
-
00:17
-
00:15
-
00:07
-
00:04
-
00:01
-
00:00
- 18 сентября 2025
-
23:59
-
23:57
-
23:52
-
23:52
-
23:39
-
23:32
-
23:32
-
23:31
-
23:27
-
23:26
-
23:24
-
23:22
-
23:21
-
23:17
-
23:15
-
23:09
-
23:07
-
23:04
-
23:02
-
23:00
-
22:55
-
22:55