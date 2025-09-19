Скидки
Лига чемпионов — 2025/2026 по футболу: результаты на 18 сентября, календарь

Лига чемпионов — 2025/2026 по футболу: результаты на 18 сентября, календарь
Комментарии

В четверг, 18 сентября, состоялись шесть матчей 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Лиги чемпионов 18 сентября:

«Брюгге» – «Монако» — 4:1;
«Копенгаген» – «Байер» — 2:2;
«Спортинг» – «Кайрат» — 4:1;
«Айнтрахт» – «Галатасарай» — 5:1;
«Ньюкасл Юнайтед» – «Барселона» — 1:2;
«Манчестер Сити» – «Наполи» — 2:0.

На данный момент по три очка у «Айнтрахта», «ПСЖ», «Брюгге», «Спортинга», «Юниона», «Баварии», «Интера», «Арсенала», «Манчестер Сити», «Карабаха», «Ливерпуля», «Реала», «Барселоны» и «Тоттенхэма». По одному очку у «Боруссии» Дортмунд, «Ювентуса», «Будё-Глимт», «Байера», «Копенгагена», «Славии», «Олимпиакоса» и «Пафоса». Без набранных очков после 1-го тура остались «Атлетико», «Бенфика», «Марсель», «Ньюкасл», «Вильярреал», «Челси», ПСВ, «Аякс», «Атлетик», «Наполи», «Кайрат», «Монако», «Галатасарай» и «Аталанта».

Матчи второго тура общего этапа Лиги чемпионов пройдут 30 сентября и 1 октября.

Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА — французский «Пари Сен-Жермен». Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

