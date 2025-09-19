Форвард «Спартака» Угальде ответил на вопрос об интересе со стороны ЦСКА

Форвард «Спартака» Манфред Угальде ответил, почему не покинул московский клуб в минувшее трансферное окно. Летом в СМИ появлялась информация об интересе к футболисту со стороны «Фейеноорда» и ЦСКА.
– Было много слухов о вашем будущем. Почему вы остались в «Спартаке»?
– Потому что «Спартак» хороший клуб.
– Были слухи о ЦСКА. Это правда?
– Я не знаю. Задайте этот вопрос моему агенту, — приводит слова Угальде «Матч ТВ».
Нападающий выступает в составе «Спартака» с января 2024 года. В нынешнем сезоне Угальде принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение 23-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.
