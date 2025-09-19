Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард «Спартака» Угальде ответил на вопрос об интересе со стороны ЦСКА

Форвард «Спартака» Угальде ответил на вопрос об интересе со стороны ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Форвард «Спартака» Манфред Угальде ответил, почему не покинул московский клуб в минувшее трансферное окно. Летом в СМИ появлялась информация об интересе к футболисту со стороны «Фейеноорда» и ЦСКА.

– Было много слухов о вашем будущем. Почему вы остались в «Спартаке»?
– Потому что «Спартак» хороший клуб.

– Были слухи о ЦСКА. Это правда?
– Я не знаю. Задайте этот вопрос моему агенту, — приводит слова Угальде «Матч ТВ».

Нападающий выступает в составе «Спартака» с января 2024 года. В нынешнем сезоне Угальде принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение 23-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Материалы по теме
Угальде забил первый мяч в сезоне и прервал девятиматчевую серию без голов в «Спартаке»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android