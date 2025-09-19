Скидки
Челестини ответил на вопрос о Вильягре, чья последняя игра была в декабре 2024 года

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил, почему полузащитник Родриго Вильягра не появился на поле в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 с «Балтикой» (1:1, 9:10 (пен.)). Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве.

Fonbet Кубок России . Группа D. 4-й тур
18 сентября 2025, четверг. 18:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
9 : 10
Балтика
Калининград
1:0 Мусаев – 38'     1:1 Степанов – 90+3'    

— Почему сегодня на поле не было восстановившегося от травмы Родриго Вильягры?
— Я в клубе всего три месяца. За это время он провёл несколько матчей в предсезонном турнире, где и получил травму внутренней связки колена. Так что со мной он играл всегда, когда мог. На этой неделе мы с Родриго говорили о его состоянии. Он сказал, что колено его больше не беспокоит и страха получить повторную травму нет. Всё-таки он повредил внутреннюю связку колена правой ноги. Так что нужно время, чтобы страх полностью ушёл. Сегодня Вильягра был в заявке, так как хорошо тренировался. Его возвращение на поле будет проходить постепенно. Надо напомнить, что его последняя официальная игра была в декабре 2024 года. Так что ему необходимо время, — приводит слова Челестини официальный сайт ЦСКА.

Родриго Вильягра перебрался в ЦСКА из аргентинского «Ривер Плейт» в марте 2025 года. По данным СМИ, сумма сделки составила € 3,7 млн. За всё время в клубе 24-летний опорник не принял участия ни в одном официальном матче.

