Флик высказался о победе «Барселоны» в матче Лиги чемпионов с «Ньюкаслом»
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился мнением о победе его команды в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ньюкаслом» (2:1).
Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Рашфорд – 58' 0:2 Рашфорд – 67' 1:2 Гордон – 90'
«Очень важно начать турнир с трёх очков. Команда сегодня была фантастической. Возможно, мы сегодня совершили много ошибок, но я очень счастлив», — приводит слова Флика Barca Universal на своей странице в социальной сети X.
В следующем туре соревнования каталонский клуб встретится с «Пари Сен-Жермен». Игра состоится 1 октября и пройдёт в Испании. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. Французский клуб является действующим победителем Лиги чемпионов.
