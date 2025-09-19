Флик высказался о победе «Барселоны» в матче Лиги чемпионов с «Ньюкаслом»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился мнением о победе его команды в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ньюкаслом» (2:1).

«Очень важно начать турнир с трёх очков. Команда сегодня была фантастической. Возможно, мы сегодня совершили много ошибок, но я очень счастлив», — приводит слова Флика Barca Universal на своей странице в социальной сети X.

В следующем туре соревнования каталонский клуб встретится с «Пари Сен-Жермен». Игра состоится 1 октября и пройдёт в Испании. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. Французский клуб является действующим победителем Лиги чемпионов.

