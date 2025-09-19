Скидки
Гвардиола — о победе «Сити» в игре с «Наполи»: теперь гораздо приятнее ехать к «Арсеналу»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игре «горожан» после победы в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Наполи» со счётом 2:0. В воскресенье, 14 сентября, команда испанского специалиста разгромила «Манчестер Юнайтед» во встрече 4-го тура чемпионата Англии (3:0).

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 0
Наполи
Неаполь, Италия
1:0 Холанд – 56'     2:0 Доку – 65'    
Удаления: нет / Ди Лоренцо – 21'

«В последних двух матчах команда приобрела новые качества: хладнокровие в обороне и нападении, язык тела футболистов стал невероятно хорош. Я очень доволен. В таком настроении гораздо приятнее ехать к «Арсеналу»!» — приводит слова Гвардиолы City Xtra со ссылкой на TNT Sports на своей странице в социальной сети X.

«Горожане» сыграют с «канонирами» в матче 5-го тура АПЛ, который состоится в воскресенье, 21 сентября.

