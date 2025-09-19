Тренер «Ньюкасла» Хау прокомментировал поражение от «Барселоны» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау высказался о поражении своих подопечных от «Барселоны» (1:2) в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Команды играли на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Гленн Нюберг из Швеции.

«Разочарование. Мы были полностью в игре. Я не чувствовал, что мы выбивались из неё. Я разочарован, что мы не забили первыми. Это было критически важно. У нас были шансы сделать это. Это была искренняя, смелая игра, но, возможно, нам не хватило качества, чтобы одержать победу.

Мы хотели создать сложную обстановку, играя в высокоинтенсивный футбол. Думаю, так и получилось. Моменты были в первом тайме. Против таких команд не получится создать много. Это была хорошая игра, мы приложили немало усилий. Этот вечер был бы для нас волшебным в случае победы, но мы будем учиться и совершенствовать свою игру, исходя из таких матчей.

Мы продолжали бороться до конца и гордимся этим. Они хорошо провели добавленное время — мы отчаянно боролись за мяч, но не смогли его у них отобрать», — сказал Хау в интервью TNT Sports.