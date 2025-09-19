Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Ньюкасла» Хау прокомментировал поражение от «Барселоны» в Лиге чемпионов

Тренер «Ньюкасла» Хау прокомментировал поражение от «Барселоны» в Лиге чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау высказался о поражении своих подопечных от «Барселоны» (1:2) в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Команды играли на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Гленн Нюберг из Швеции.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Рашфорд – 58'     0:2 Рашфорд – 67'     1:2 Гордон – 90'    

«Разочарование. Мы были полностью в игре. Я не чувствовал, что мы выбивались из неё. Я разочарован, что мы не забили первыми. Это было критически важно. У нас были шансы сделать это. Это была искренняя, смелая игра, но, возможно, нам не хватило качества, чтобы одержать победу.

Мы хотели создать сложную обстановку, играя в высокоинтенсивный футбол. Думаю, так и получилось. Моменты были в первом тайме. Против таких команд не получится создать много. Это была хорошая игра, мы приложили немало усилий. Этот вечер был бы для нас волшебным в случае победы, но мы будем учиться и совершенствовать свою игру, исходя из таких матчей.

Мы продолжали бороться до конца и гордимся этим. Они хорошо провели добавленное время — мы отчаянно боролись за мяч, но не смогли его у них отобрать», — сказал Хау в интервью TNT Sports.

Материалы по теме
Невероятный Рашфорд! Оформил дубль за «Барсу» и прибил «Ньюкасл» в ЛЧ
Невероятный Рашфорд! Оформил дубль за «Барсу» и прибил «Ньюкасл» в ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android