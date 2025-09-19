Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Ямаль отреагировал на первый дубль Рашфорда за «Барселону»

Полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль отреагировал на первый дубль Маркуса Рашфорда за «Барселону», выложив «сториз» в социальной сети. Рашфорд забил свои первые мячи за сине-гранатовых в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ньюкаслом» (2:1).

Фото: Страница Ламина Ямаля в социальной сети

Ямаль репостнул к себе фото, где Рашфорд празднует один из голов «Ньюкаслу», и добавил эмодзи огня и человека, взявшегося руками за голову.

13 сентября «Барселона» проинформировала, что Ямаль испытывает дискомфорт в области паха, который мешает ему тренироваться и играть. Ламин пропустил матч.

В следующем туре соревнования каталонский клуб встретится с «Пари Сен-Жермен». Игра состоится 1 октября и пройдёт в Испании. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. Французский клуб является действующим победителем Лиги чемпионов.