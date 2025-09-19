Скидки
Конте высказался о ранней замене Де Брёйне в проигранном матче «Наполи» с «Ман Сити»

Конте высказался о ранней замене Де Брёйне в проигранном матче «Наполи» с «Ман Сити»
Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался о поражении команды во встрече 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:2), а также о замене полузащитника Кевина Де Брёйне (экс-игрок «горожан») на 26-й минуте из-за удаления защитника Джованни Ди Лоренцо.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 0
Наполи
Неаполь, Италия
1:0 Холанд – 56'     2:0 Доку – 65'    
Удаления: нет / Ди Лоренцо – 21'

«Все мы сожалеем. Я подготовил тот план на игру, который был в первые 20 минут, но затем удаление всё изменило. Не буду говорить, справедливое оно или нет, потому что даже не видел эпизод. С «Сити» сложно играть даже в равных составах, а если вы остаётесь на 70 минут вдесятером, это становится невозможным.

Замена Де Брёйне из-за удаления Ди Лоренцо? Иногда судьба может поставить подножку. Мне было жаль менять его, потому что команда потеряла его влияние. Я лишил его удовольствия от матча на его бывшем стадионе с его бывшим клубом», — приводит слова Конте журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

