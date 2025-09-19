Гвардиола рассказал, почему восхищается итальянскими командами

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился эмоциями о старте своей команды в общем этапе Лиги чемпионов и рассказал, почему восхищается итальянскими командами. Напомним, в матче 1-го тура главного еврокубкового турнира «горожане» обыграли «Наполи» со счётом 2:0.
«Да — это был идеальный старт в Лиге чемпионов. Нам пришлось проводить много минут против команды, игравшей вдесятером. Итальянские команды просто невероятны в обороне. Я встречался с ними много-много раз в Лиге чемпионов. У них стойкость, концентрация… я ими очень восхищаюсь», — приводит слова Гвардиолы издание BBC.
В следующем туре соревнований «Манчестер Сити» сыграет в гостях с «Монако», а «Наполи» дома примет «Спортинг». Оба матча пройдут 1 октября.
Победители футбольных турниров-2025:
- 19 сентября 2025
-
01:21
-
01:17
-
00:49
-
00:47
-
00:41
-
00:36
-
00:24
-
00:17
-
00:15
-
00:07
-
00:04
-
00:01
-
00:00
- 18 сентября 2025
-
23:59
-
23:57
-
23:52
-
23:52
-
23:39
-
23:32
-
23:32
-
23:31
-
23:27
-
23:26
-
23:24
-
23:22
-
23:21
-
23:17
-
23:15
-
23:09
-
23:07
-
23:04
-
23:02
-
23:00
-
22:55
-
22:55