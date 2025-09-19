Скидки
Гвардиола рассказал, почему восхищается итальянскими командами

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился эмоциями о старте своей команды в общем этапе Лиги чемпионов и рассказал, почему восхищается итальянскими командами. Напомним, в матче 1-го тура главного еврокубкового турнира «горожане» обыграли «Наполи» со счётом 2:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 0
Наполи
Неаполь, Италия
1:0 Холанд – 56'     2:0 Доку – 65'    
Удаления: нет / Ди Лоренцо – 21'

«Да — это был идеальный старт в Лиге чемпионов. Нам пришлось проводить много минут против команды, игравшей вдесятером. Итальянские команды просто невероятны в обороне. Я встречался с ними много-много раз в Лиге чемпионов. У них стойкость, концентрация… я ими очень восхищаюсь», — приводит слова Гвардиолы издание BBC.

В следующем туре соревнований «Манчестер Сити» сыграет в гостях с «Монако», а «Наполи» дома примет «Спортинг». Оба матча пройдут 1 октября.

