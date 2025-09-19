Гвардиола рассказал, почему восхищается итальянскими командами

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился эмоциями о старте своей команды в общем этапе Лиги чемпионов и рассказал, почему восхищается итальянскими командами. Напомним, в матче 1-го тура главного еврокубкового турнира «горожане» обыграли «Наполи» со счётом 2:0.

«Да — это был идеальный старт в Лиге чемпионов. Нам пришлось проводить много минут против команды, игравшей вдесятером. Итальянские команды просто невероятны в обороне. Я встречался с ними много-много раз в Лиге чемпионов. У них стойкость, концентрация… я ими очень восхищаюсь», — приводит слова Гвардиолы издание BBC.

В следующем туре соревнований «Манчестер Сити» сыграет в гостях с «Монако», а «Наполи» дома примет «Спортинг». Оба матча пройдут 1 октября.

Победители футбольных турниров-2025: