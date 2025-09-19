Рашфорд прокомментировал победу «Барселоны» в матче с «Ньюкаслом» в Лиге чемпионов

Полузащитник «Барселоны» Маркус Рашфорд прокомментировал победу команды в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ньюкаслом» (2:1). В этой встрече Рашфорд оформил дубль.

«Играть за «Барселону» — это потрясающий опыт. Я всегда был большим поклонником этого клуба. Мы хотим выигрывать как можно больше. Болельщики хотят видеть победы и красивый футбол. Здесь непросто играть. Первый тайм был осторожным. Против такой команды играть очень трудно.

На 100% я переполнен эмоциями. Я очень мотивирован и полон решимости. Качество нашей команды вдохновляет меня. Играть с такими партнёрами — это настоящее удовольствие», — приводит слова Рашфорда BBC.

В следующем матче Лиги чемпионов «Барселона» встретится с «ПСЖ».