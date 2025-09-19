Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рашфорд прокомментировал победу «Барселоны» в матче с «Ньюкаслом» в Лиге чемпионов

Рашфорд прокомментировал победу «Барселоны» в матче с «Ньюкаслом» в Лиге чемпионов
Комментарии

Полузащитник «Барселоны» Маркус Рашфорд прокомментировал победу команды в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ньюкаслом» (2:1). В этой встрече Рашфорд оформил дубль.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Рашфорд – 58'     0:2 Рашфорд – 67'     1:2 Гордон – 90'    

«Играть за «Барселону» — это потрясающий опыт. Я всегда был большим поклонником этого клуба. Мы хотим выигрывать как можно больше. Болельщики хотят видеть победы и красивый футбол. Здесь непросто играть. Первый тайм был осторожным. Против такой команды играть очень трудно.

На 100% я переполнен эмоциями. Я очень мотивирован и полон решимости. Качество нашей команды вдохновляет меня. Играть с такими партнёрами — это настоящее удовольствие», — приводит слова Рашфорда BBC.

В следующем матче Лиги чемпионов «Барселона» встретится с «ПСЖ».

Материалы по теме
Тренер «Ньюкасла» Хау прокомментировал поражение от «Барселоны» в Лиге чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android