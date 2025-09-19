Рашфорд прокомментировал победу «Барселоны» в матче с «Ньюкаслом» в Лиге чемпионов
Поделиться
Полузащитник «Барселоны» Маркус Рашфорд прокомментировал победу команды в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ньюкаслом» (2:1). В этой встрече Рашфорд оформил дубль.
Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Рашфорд – 58' 0:2 Рашфорд – 67' 1:2 Гордон – 90'
«Играть за «Барселону» — это потрясающий опыт. Я всегда был большим поклонником этого клуба. Мы хотим выигрывать как можно больше. Болельщики хотят видеть победы и красивый футбол. Здесь непросто играть. Первый тайм был осторожным. Против такой команды играть очень трудно.
На 100% я переполнен эмоциями. Я очень мотивирован и полон решимости. Качество нашей команды вдохновляет меня. Играть с такими партнёрами — это настоящее удовольствие», — приводит слова Рашфорда BBC.
В следующем матче Лиги чемпионов «Барселона» встретится с «ПСЖ».
Комментарии
- 19 сентября 2025
-
01:21
-
01:17
-
00:49
-
00:47
-
00:41
-
00:36
-
00:24
-
00:17
-
00:15
-
00:07
-
00:04
-
00:01
-
00:00
- 18 сентября 2025
-
23:59
-
23:57
-
23:52
-
23:52
-
23:39
-
23:32
-
23:32
-
23:31
-
23:27
-
23:26
-
23:24
-
23:22
-
23:21
-
23:17
-
23:15
-
23:09
-
23:07
-
23:04
-
23:02
-
23:00
-
22:55
-
22:55